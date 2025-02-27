На Одещині судитимуть правоохоронця за спробу незаконного вивезення призовників за кордон

На Одещині судитимуть правоохоронця. Фото: ДБР

На Одещині судитимуть чоловіка за звинуваченням в організації канал переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт направили до суду.

За даними держбюро розслідувань, правоохоронець вирішив організувати схему переправлення у вересні минулого року.

«Він добре знав прикордонну місцевість та розташування блокпостів. Охочих виїхати з України чоловік набирав через соцмережі, а за переправлення з кожного брав 6,5 тисяч доларів США. Підшукувати «клієнтів» йому допомагали спільники, які мали відвозити чоловіків до кордону з невизнаним Придністров’ям», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця під час спроби переправити через кордон чотирьох військовозобов’язаних. Наразі правоохоронець звільнений зі служби та обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон (частина 3 статті 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області викрили двох жінок, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон за підробленими документами.