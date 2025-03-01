«Наш обовʼязок — побудувати нову систему колективної оборони», — голова бюджетної комісії Миколаєва Панченко після на скандалу у Білому домі

Федір Панченко. Архівне фото: «МикВісті»

Депутат та голова планово-бюджетної комісії Миколаївської міської ради Федір Панченко вважає, що в України більше немає такого постійного союзника, як Сполучені Штати і необхідно будувати нову систему колективної оборони.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після суперечку між президентами України і США в Білому домі 28 лютого.

«Абсолютний нонсенс, коли від держави вимагають репарацій країна, з якою взагалі ніхто не воював. І більше того, до недавнього часу ця держава позиціонувала себе як найбільший та найпослідовніший партнер і союзник України. Це нова реальність і чіткий сигнал не лише для нашої країни, а й для всіх європейських держав: більше немає такого постійного союзника, як Сполучені Штати. Сьогодні у них одна думка, завтра — інша, і сподіватися на таке, мабуть, легковажно. Тому це вже наш обов’язок, і ми не маємо іншого вибору, як побудувати нову систему колективної оборони, яка не буде залежати від сторонніх гравців. Для нас це питання виживання, і питання нашої єдності зараз постає в такому вигляді: у нас є два варіанти — або єдність, або смерть. Зараз міжнародна політика працює за такими правилами: або ти сильний, або тебе не існує», — зазначив він.

Суперечка в Овальному кабінеті

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Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.