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У Заводському районі Миколаєва ряд будинків відключили від опалення через ремонтні роботи

У Миколаєві у зв’язку з виконанням ремонтних робіт вимкнули тепло. Фото: У Миколаєві у зв’язку з виконанням ремонтних робіт вимкнули тепло. Фото: "МикВісті"

У Миколаєві у зв’язку з виконанням ремонтних робіт вимкнули тепло у ряду будинків.

Про це повідомили у «Миколаївській ТЕЦ».

Зазначається, що роботи мають виконати до 20:00 4 березня

Тимчасово припинено теплопостачання за наступними адресами:

  • вулиця Гліба Бабіча (8-го березня) , 105, 105а, 103;
  • вулиця 8-а Поперечна, 9, 1;
  • вулиця Євгена Лапчевського (Защука), 2а;
  • вулиця Шосейна: 83, 84, 105.

Нагадаємо, що Миколаївська ТЕЦ планує реконструкцію 700 метрів тепломагістралей на вулицях 3-я та 6-та Слобідська. Попередня загальна вартість робіт становить понад 70 мільйонів гривень.

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