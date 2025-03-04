У Заводському районі Миколаєва ряд будинків відключили від опалення через ремонтні роботи
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- Альона Коханчук
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10:59, 04 березня, 2025
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У Миколаєві у зв’язку з виконанням ремонтних робіт вимкнули тепло у ряду будинків.
Про це повідомили у «Миколаївській ТЕЦ».
Зазначається, що роботи мають виконати до 20:00 4 березня
Тимчасово припинено теплопостачання за наступними адресами:
- вулиця Гліба Бабіча (8-го березня) , 105, 105а, 103;
- вулиця 8-а Поперечна, 9, 1;
- вулиця Євгена Лапчевського (Защука), 2а;
- вулиця Шосейна: 83, 84, 105.
Нагадаємо, що Миколаївська ТЕЦ планує реконструкцію 700 метрів тепломагістралей на вулицях 3-я та 6-та Слобідська. Попередня загальна вартість робіт становить понад 70 мільйонів гривень.
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