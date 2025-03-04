У Заводському районі Миколаєва ряд будинків відключили від опалення через ремонтні роботи

У Миколаєві у зв’язку з виконанням ремонтних робіт вимкнули тепло. Фото: "МикВісті"

У Миколаєві у зв’язку з виконанням ремонтних робіт вимкнули тепло у ряду будинків.

Про це повідомили у «Миколаївській ТЕЦ».

Зазначається, що роботи мають виконати до 20:00 4 березня

Тимчасово припинено теплопостачання за наступними адресами:

вулиця Гліба Бабіча (8-го березня) , 105, 105а, 103;

вулиця 8-а Поперечна, 9, 1;

вулиця Євгена Лапчевського (Защука), 2а;

вулиця Шосейна: 83, 84, 105.

Нагадаємо, що Миколаївська ТЕЦ планує реконструкцію 700 метрів тепломагістралей на вулицях 3-я та 6-та Слобідська. Попередня загальна вартість робіт становить понад 70 мільйонів гривень.