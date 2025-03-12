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Миколаївські лікарі вивчають в Німеччині нові технології для виготовленні протезів

Миколаївські лікарі проходять навчання в Німеччині. Фото: пресслужба Миколаївської міськрадиМиколаївські лікарі проходять навчання в Німеччині. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

Спеціалісти Миколаївської міської лікарні №4 розпочали навчання в Міжнародній школі O&P, Aufder Klapp, в німецькому місті Дудерштадт. Лікарі вивчають новітні методики виготовлення індивідуальних протезів.

Як повідомили в пресслужбі мерії, це навчання є одним з етапів підготовки до відкриття протезно-ортезної майстерні на базі лікарні.

У мерії нагадали, що у 2024 році розпочалась співпраця з німецькою компанією Horus Prosthetics GmbH. В рамках якої, лікарня отримала обладнання для виготовлення протезів для нижніх кінцівок. Фахівці вже пройшли навчання по роботі з цим обладнанням, отримавши відповідні сертифікати, і вже виготовили перші протези самостійно. 

Зазначається, що наразі триває облаштування протезно-ортезної майстерні. 

«Вона стане невід'ємною складовою Центру реабілітації, що працює в лікарні, надаючи допомогу хворим і постраждалим, в тому числі внаслідок військових дій. Це дасть можливість пацієнтам отримувати на базі однієї лікарні повний цикл необхідної допомоги із залученням мультидисциплінарної команди лікарів, фахівців із реабілітації, протезистів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що  у Миколаєві у відділення пластичної та реконструктивної хірургії міської лікарні №4, фахівці проводять складні реконструктивні операції, зокрема для пацієнтів із мінно-вибуховими травмами.

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