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На Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ

Правоохоронці затримали двох мешканців Херсонщини, яких підозрюють у співпраці з російськими військовими під час тимчасової окупації регіону.

Як повідомили у Службі безпеки України, один із підозрюваних — 42-річний житель Миролюбівки, який під час захоплення громади очолив створену росіянами комунальну установу. Він допомагав розселяти російських військових у покинутих будинках та закликав односельчан працювати на росіян.

На Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУНа Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУ
На Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУНа Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУ

За даними слідства, другий підозрюваний — 68-річний житель Брускинського, який у своєму дворі організував майстерню для ремонту російської військової техніки. Він також забезпечував окупантів продуктами та допомагав їм будувати укріплення.

Після звільнення Херсонщини чоловік виїхав до Кропивницького та намагався сховатися як переселенець, але був знайдений та затриманий, повідомили правоохоронці.

Під час обшуків у одного з підозрюваних вилучили незареєстровану зброю, боєприпаси та російську пропаганду.

Чоловікам повідомили про підозру за статтями:

  • Пособництво державі-агресору (частина 1 статті 111-2 ККУ);
  • Незаконне поводження зі зброєю (частина 1 статті 263 ККУ).

Суд взяв їх під варту. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

На Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУНа Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУ
На Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУНа Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУ
На Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУНа Херсонщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на РФ, фото: СБУ

Також слід нагадати, що раніше, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що російські спецслужби застосовують психологічні прийоми до українських підлітків, щоб залучити їх до проведення терактів.

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