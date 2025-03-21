Опалювальний сезон в Очакові завершать на початку квітня: дати
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- Юлія Бойченко
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11:00, 21 березня, 2025
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Опалювальний сезон в Очакові завершать у період з 1 по 16 квітня 2025 року за умови, що якщо протягом трьох діб середня добова температура повітря буде вище 8ᵒС.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Очаківської міської ради, пишуть «МикВісті».
З 1 квітня опалювальний сезон завершать у лікарнях, дитячих садках, навчальних закладах, палаці культури, а також підприємств, установ, організацій, які опалюються від котельних з альтернативним паливом.
Водночас з 16 квітня зупинять подачу тепла до житлових приміщень з індивідуальним газовим та електричним опаленням.
Нагадаємо, попри потепління, у Миколаєві опалювальний сезон ще триватиме. Однак з метою економії коштів, у денний час тепло для побутових споживачів поступово призупиняють.
Водночас синоптики прогнозують можливе похолодання у другій половині березня, тому остаточне завершення опалювального сезону поки не розглядається.
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