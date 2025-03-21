Опалювальний сезон в Очакові завершать на початку квітня: дати

Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

Опалювальний сезон в Очакові завершать у період з 1 по 16 квітня 2025 року за умови, що якщо протягом трьох діб середня добова температура повітря буде вище 8ᵒС.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Очаківської міської ради, пишуть «МикВісті».

З 1 квітня опалювальний сезон завершать у лікарнях, дитячих садках, навчальних закладах, палаці культури, а також підприємств, установ, організацій, які опалюються від котельних з альтернативним паливом.

Водночас з 16 квітня зупинять подачу тепла до житлових приміщень з індивідуальним газовим та електричним опаленням.

Нагадаємо, попри потепління, у Миколаєві опалювальний сезон ще триватиме. Однак з метою економії коштів, у денний час тепло для побутових споживачів поступово призупиняють.

Водночас синоптики прогнозують можливе похолодання у другій половині березня, тому остаточне завершення опалювального сезону поки не розглядається.