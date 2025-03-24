У Миколаєві трамваї №11 тимчасово їздитимуть за новим маршрутом

Трамвай за маршрутом №11. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві через ремонтні роботи на коліях змінився маршрут трамваїв №11.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

З 24 березня трамваї за маршрутом №11 рухатимуться від Центрального ринку через вулиці Сінна (стара назва Будьонного), Захисників Миколаєва (стара назва Декабристів) та Ковальську (стара назва Кузнецька) до 6 Слобідської та у зворотному напрямку.

Також міський голова нагадав, що змінено рух трамваїв за маршрутом №3. Трамваї курсують від вулиці 10 Воєнна через вулицю Марка Кропивницького (стара назва Потьомкінська) до вулиці Захисників Миколаєва до кінцевої зупинки ЧСЗ. У зворотному напрямку рух здійснюється як за маршрутом №11 (через 6 Слобідську).

Раніше в коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що у міських трамваях і тролейбусах поступово замінюють голосові оголошення зупинок відповідно до нових назв.

За його словами, підприємство вже підготувало оновлену озвучку для всіх 10 тролейбусних і 6 трамвайних маршрутів. Відтепер усі оголошення звучатимуть одним голосом.