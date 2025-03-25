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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett SaylesВідключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 25 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Обсерваторна;
  • вул. Піщана;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Втората;
  • вул. Карла Кнорре;
  • пр. Героїв України;
  • вул. Малко-Тернівська;
  • пров. Дружний;
  • пров. Топольний;
  • вул. Вазова;
  • вул. Левського;
  • вул. Чорноземна;
  • вул. С. Цвєтка;
  • вул. Мрії;
  • вул. Володимира Бондарюка;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Словʼянська;
  • пров. Військовий;
  • пров. Мирний;
  • пров. Новобудівний;
  • вул. Військово-Морських Сил України;
  • вул. Західна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Повітряних Сил;
  • вул. Староболгарська;
  • вул. П. Глазового;
  • вул. Алли Горської;
  • вул. А. Константінова;
  • вул. Виноградна (Центральний);
  • вул. Христо Ботєва;
  • вул. Плевневська;
  • вул. Славова;
  • вул. Межева;
  • вул. Омеляновича-Павленка;
  • вул. Новоодеська;
  • пров. Героїв Крут;
  • вул. І. Борщика;
  • пров. Бузника;
  • пров. Торговий;
  • вул. Варнянська;
  • вул. Пловдіївська;
  • вул. Вознесенська;
  • вул. Бойко-Блоніна;
  • вул. Новобудівна (Тернівка);
  • вул. Архитектора Старова;
  • вул. 3 Аеродромний;
  • вул. Лугова;
  • Тернівська розвилка;
  • вул. Срібляста;
  • вул. Силікатна;
  • вул. Дорожня;
  • вул. Святкова;
  • пров. Ковильний;
  • вул. Д. Ульянова;
  • пров. 2 Аеродромний;
  • вул. Аеродномна;
  • вул. Горіхова;
  • вул. Волинська;
  • вул. Погранична.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Шнеєрсона;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Зелена;
  • пров. Кобера;
  • вул. Кобера;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Променева;
  • вул. 2 Поперечна;
  • вул. 3 Поперечна;
  • вул. Водопровідна;
  • вул. Шосейна;
  • пр. Центральний;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Віталія Белінського;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. Піщана.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора по проспекту Богоявленському.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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