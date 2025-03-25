На Одещині військові знищили дві російські міни, принесені хвилями

Скриншот з відео ВМС

Підрозділ Військово-Морських Сил України знищив дві російські міни, яких хвилями винесло на узбережжя Одеської області.

Про це 25 березня повідомли Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

У ВМС нагадали, що в регіоні діє заборона на перебування на неперевірених ділянках узбережжя.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни та станом на кінець 2024 року відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснили 316 залучень, обстежили 2 194 гектари акваторії, виявили та знищили 150 вибухонебезпечних предметів.