На Одещині військові знищили дві російські міни, принесені хвилями
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- Марія Хаміцевич
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8:25, 25 березня, 2025
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Підрозділ Військово-Морських Сил України знищив дві російські міни, яких хвилями винесло на узбережжя Одеської області.
Про це 25 березня повідомли Військово-Морські Сили Збройних Сил України.
У ВМС нагадали, що в регіоні діє заборона на перебування на неперевірених ділянках узбережжя.
Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни та станом на кінець 2024 року відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснили 316 залучень, обстежили 2 194 гектари акваторії, виявили та знищили 150 вибухонебезпечних предметів.
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