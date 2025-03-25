Кабмін погодив ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Фото: Getty images

У вівторок, 25 березня, уряд на засіданні ухвалив рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Комісії є державне агентство «ПлейСіті».

«Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 23.09.2020 № 891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей». Внесено зміни, повʼязані з ліквідацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, до ряду актів КМУ», — зазначив він.

Слід зазначити, що 21 березня Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Нагадаємо, що у січні цього року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).