У Миколаєві розробили рекомендації, як та де встановлювати велопарковки

Велопарковка. Фото: pixabay

У Миколаєві розробили рекомендацій щодо розміщення та облаштування велопарковок

Як повідомили у Миколаївській міській раді, рекомендації підготував департамент архітектури та містобудування міської ради.

В документі зібрана інформація та поради розміщення, форми та функціональності велопарковок для різних типів закладів, таких як офіси, магазини та кафе. Основні рекомендації включають розташування, типи конструкцій, правила безпеки.

Як зазначили у міській раді, ці рекомендації мають на меті покращити міський дизайн, створити єдину візуальний стиль, спростити облаштування велопарковок, сприяти вибору якісних рішень та перейти від автомобілецентричної моделі простору.

«В альбомі зазначено спосіб узгодження, місця та причини встановлення велопарковок, вже наявна велоінфраструктура в місті та інші рекомендації щодо вибору типу, місткості і схеми розміщення велопарковок. Можна ознайомитися з прикладами неефективних і якісних велостоянок. Також наведені загальні рекомендації велосипедистам для підвищення безпеки паркування», — йдеться у повідомленні.

Рекомендації щодо велопарковок. Скриншот з документу Рекомендації щодо велопарковок. Скриншот з документу Рекомендації щодо велопарковок. Скриншот з документу

Нагадаємо, що у Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів біля Манганаріївського скверу та Обласного палацу культури.