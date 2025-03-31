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На Миколаївщині суд змусив сільраду визнати понад 40 га землі лісом

Суд змусив селищну раду на Миколаївщині визнати понад 40 га землі лісом, фото: sylapravdy.comСуд змусив селищну раду на Миколаївщині визнати понад 40 га землі лісом, фото: sylapravdy.com

Миколаївський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення селищної ради, яка відмовилася визнати земельну ділянку площею 42,5 гектара самозалісеною.

Суд зобов’язав чиновників змінити своє рішення та офіційно зарахувати ці землі до лісових, що дозволить зберегти там дерева та вести лісове господарство, повідомли у Миколаївській обласній прокуратурі.

За законом, самосійні ліси мають отримувати відповідний статус, щоб захищати їх від вирубки та допомагати збільшенню лісистості в Україні. Але селищна рада порушила ці правила, за що її рішення й скасували в суді.

Нагадаємо, також прокуратура звернулася до суду, щоб повернути державі земельні ділянки в селі Мішково-Погорілове, які незаконно передали у приватну власність.

Там місцева сільська рада передала громадянам 4500 квадратних метрів землі для будівництва житла. Однак ці ділянки належать до лісового фонду та є частиною природного заказника.

Крім цього, раніше Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.

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