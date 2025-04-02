В Одесі затримали підозрюваного у причетності до вибуху в будівлі поліції

В Одесі затримали підозрюваного в підготовці терактів, фото: СБУ

Правоохоронці затримали в Одесі чоловіка, якого підозрюють у співпраці з Росією. За даними слідства, він виготовляв вибухівку для терактів в Україні.

Як повідомили в Службі безпеки України, одну з таких вибухівок використали під час нападу на поліцейське управління в місті Біляївка 23 березня.

Тоді 22 березня чоловік отримав наказ підготувати вибухівку для передачі іншій людині. Наступного дня він загорнув пристрій як подарунок і відправив його на таксі до Біляївки. Там посилку мала забрати місцева жителька.

Жінка отримала «подарунок» і занесла його в будівлю поліції. Коли представник російських спецслужб переконався, що вибухівка всередині, він подзвонив на вбудовану в неї сім-карту, що спричинило вибух. Унаслідок теракту жінка загинула, а троє працівників поліції отримали поранення, зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Підозрюваним у виготовленні вибухівки виявився 44-річний чоловік із Дніпропетровської області. Зазначається, що він мав кримінальне минуле і перебував у розшуку за крадіжки, тому переховувався в Одесі. За версією слідства, там він потрапив у поле зору ФСБ через Telegram-канали, де шукав швидкі заробітки.

Після вербування чоловік виконав кілька «перевірочних» завдань, зокрема підпалював автомобілі військових у портовому місті. Пізніше він змінив місце проживання та переїхав у квартиру, оренду якої, за даними слідства, оплачувала ФСБ. Там він облаштував майстерню для виготовлення вибухових пристроїв.

В Одесі затримали підозрюваного в підготовці терактів, фото: СБУ В Одесі затримали підозрюваного в підготовці терактів, фото: СБУ

Після вибуху у Біляївці чоловік постійно змінював мобільні номери та місце проживання, однак його затримали.

Під час обшуків у нього знайшли ще один вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, який, за оперативною інформацією, планували використати для нового теракту в регіоні.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людини (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одесі затримали підозрюваного у причетності до вибуху в будівлі поліції, фото: Офіс Генпрокурора В Одесі затримали підозрюваного у причетності до вибуху в будівлі поліції, фото: Офіс Генпрокурора В Одесі затримали підозрюваного у причетності до вибуху в будівлі поліції, фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що з початку року та станом на 24 березня внаслідок терактів загинули четверо поліцейських, ще кілька отримали важкі поранення. У відповідь Національна поліція України посилила заходи безпеки біля відділків.