  • пʼятниця

    4 квітня, 2025

  • 14.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві планують за ₴2,3 млн відремонтувати тротуар та зробити паркувальну кишеню неподалік «Юності»

У Миколаєві планують відремонтувати тротуар та зробити паркувальну кишеню неподалік «Юності», скриншот Google mapsУ Миколаєві планують відремонтувати тротуар та зробити паркувальну кишеню неподалік «Юності», скриншот Google maps

У Миколаєві збираються капітально відремонтувати тротуар та облаштувати заїзної кишені вздовж проспекту Богоявленського на розі з вулицею Дмитра Кременя.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде виконати підготовчі роботи (знести два дерева, два пні та 18 кущів), розібрати старе дорожнє покриття та встановити нове, встановити перильну огорожу та підпірні стінки, влаштувати зелений газон, а також демонтувати старий павільйон та дві урни, встановити дорожні знаки та розмітку, а потім встановити нові. Виконати усі роботи підрядник повинен буде до 6 червня 2025 року.

Наразі Департамент ЖКГ очікує на підписання договору з одеською компанією — дочірнім підприємством «Лидер», що виконуватиме ці роботи. Ця компанія, свідчать дані аналітичної системи YouControl, працює у сфері будівництва доріг та автострад більше 19 років.

У 2023 році саме ДП «Лидер» отримало найбільше підрядів на укладання цементної бруківки у Миколаєві: майже 13 тисяч квадратних метрів плитки вартістю близько 28 мільйонів гривень, писав «Центр журналістських розслідувань». Завдяки департаменту ЖКГ та адміністрації Інгульського району компанія забрала контракти на майже третину від загальної площі нової бруківки.

Зокрема «Лидер» визначили виконавцем робіт на одному з найбільших за вартістю об’єктів — ремонту тротуару з велодоріжкою по вулиці Космонавтів.

Робота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото: Віталій Матвєєв/FacebookРобота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото: Віталій Матвєєв/Facebook
Робота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото: Віталій Матвєєв/FacebookРобота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото: Віталій Матвєєв/Facebook

Підрядник мав виконати роботи до 15 вересня 2023 року, але не впорався. Строк дії договору відтермінували спочатку на два місяці, а потім ще на один — до 17 грудня. У результаті роботи завершили лише у березні 2024 року. Однак відразу після закінчення робіт тротуар почав розвалюватись.

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з FacebookТротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

При цьому підрядник виконував роботи з порушенням технологічних вимог, про що писали й місцеві мешканці. За словами Віталія Матвєєва, бетонні бордюри не закріпили цементом, а плитку уклали з порушеннями. Водночас, як виявили журналісти видання «Nikcenter», у кошторисі цього контракту ціни на деякі матеріали були завищені втричі.

Останні новини про: Департамент ЖКГ

Комісія міськради підтримала мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві
Підрядник обіцяє завершити проєкт будинку на Адміральській у Миколаєві до квітня, але грошей на нього так і не виділили
Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКГ висловили жаль, що немає часу пояснити причину
Реклама

Читайте також:

новини

В Одесі планують виділити ₴100 млн на доплати освітянам, ще стільки ж можуть передбачити до кінця року

Аліна Квітко
новини

Голова суду з зарплатнею у ₴248 тис. на місяць отримав від мерії Миколаєва ₴11 тис. соцвиплат

Аліса Мелік-Адамян
новини

На утримання доріг в Миколаївській області планують витратити майже ₴929 млн

Аліна Квітко
новини

Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік

Аліна Квітко
новини

В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

Даріна Мельничук

Останні новини про: Департамент ЖКГ

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКГ висловили жаль, що немає часу пояснити причину
Підрядник обіцяє завершити проєкт будинку на Адміральській у Миколаєві до квітня, але грошей на нього так і не виділили
Комісія міськради підтримала мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві

В Одесі планують виділити ₴100 млн на доплати освітянам, ще стільки ж можуть передбачити до кінця року

У Дніпрі вибухнуло авто посадовця

У Миколаєві затримали водія, який вʼїхав у зупинку та травмував жінку

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні