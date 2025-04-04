У Миколаєві планують за ₴2,3 млн відремонтувати тротуар та зробити паркувальну кишеню неподалік «Юності»

У Миколаєві планують відремонтувати тротуар та зробити паркувальну кишеню неподалік «Юності», скриншот Google maps

У Миколаєві збираються капітально відремонтувати тротуар та облаштувати заїзної кишені вздовж проспекту Богоявленського на розі з вулицею Дмитра Кременя.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде виконати підготовчі роботи (знести два дерева, два пні та 18 кущів), розібрати старе дорожнє покриття та встановити нове, встановити перильну огорожу та підпірні стінки, влаштувати зелений газон, а також демонтувати старий павільйон та дві урни, встановити дорожні знаки та розмітку, а потім встановити нові. Виконати усі роботи підрядник повинен буде до 6 червня 2025 року.

Наразі Департамент ЖКГ очікує на підписання договору з одеською компанією — дочірнім підприємством «Лидер», що виконуватиме ці роботи. Ця компанія, свідчать дані аналітичної системи YouControl, працює у сфері будівництва доріг та автострад більше 19 років.

У 2023 році саме ДП «Лидер» отримало найбільше підрядів на укладання цементної бруківки у Миколаєві: майже 13 тисяч квадратних метрів плитки вартістю близько 28 мільйонів гривень, писав «Центр журналістських розслідувань». Завдяки департаменту ЖКГ та адміністрації Інгульського району компанія забрала контракти на майже третину від загальної площі нової бруківки.

Зокрема «Лидер» визначили виконавцем робіт на одному з найбільших за вартістю об’єктів — ремонту тротуару з велодоріжкою по вулиці Космонавтів.

Робота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото: Віталій Матвєєв/Facebook Робота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото: Віталій Матвєєв/Facebook

Підрядник мав виконати роботи до 15 вересня 2023 року, але не впорався. Строк дії договору відтермінували спочатку на два місяці, а потім ще на один — до 17 грудня. У результаті роботи завершили лише у березні 2024 року. Однак відразу після закінчення робіт тротуар почав розвалюватись.

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

При цьому підрядник виконував роботи з порушенням технологічних вимог, про що писали й місцеві мешканці. За словами Віталія Матвєєва, бетонні бордюри не закріпили цементом, а плитку уклали з порушеннями. Водночас, як виявили журналісти видання «Nikcenter», у кошторисі цього контракту ціни на деякі матеріали були завищені втричі.