В Одесі планують розширити зону платного паркування і почати евакуацію авто, що заважають руху

Платне паркування в Одесі. Фото: Ділова Одеса

В Одесі можуть з’явитися нові платні паркомісця, а з травня — запрацювати система примусової евакуації автомобілів, що заважають руху.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства, пишуть «МикВісті».

Цього року в місті планують облаштувати ще 24 платні майданчики, зокрема, на Великій та Малій Арнаутській. Щомісяця понад 200 одеситів купують абонемент на паркування, який коштує 2,5 тисячі гривень. Оплатити можна через QR-код на інформаційному щиті, розміщеному на місці.

— Одесити просять впровадити платне паркування на проспекті Українських героїв (колишньому Олександрівському). Вулиця постійно запаркована, вільних місць немає, а авто залишають на багато годин. Ця ділянка розташована поруч із центральною частиною міста, — звернувся до управління транспорту голова комісії, депутат Одеської міськради від партії «Європейська солідарність» Петро Обухів.

У новій редакції положення про порядок паркування також розглядають запровадження пільг для військовослужбовців та громадських організацій.

Окремо на комісії обговорили підготовку до запуску системи евакуації авто, припаркованих з порушеннями. Йдеться про ті машини, які створюють серйозні перешкоди, наприклад, стоять на трамвайних коліях. У таких випадках авто вивозитимуть примусово. Власнику доведеться заплатити не тільки штраф, а й 2 тисячі гривень за евакуацію.

Наразі триває оформлення необхідних документів та облаштування спецтехніки. Розрахунок вартості евакуації вже підготовлено — його мають затвердити на засіданні виконкому. Завершити процес у міськраді планують до травня.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

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Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

25 січня 2024 року Депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування. Вже 10 липня 2024 року у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Станом на вересень 2024 року за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.