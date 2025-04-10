  • четвер

    10 квітня, 2025

  • 1.5°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 10 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 1.5° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 11 квітня прогнозують мокрий сніг та ожеледицю

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У пʼятницю, 11 квітня, у Миколаївській області вночі та вранці очікується значний мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що вітер північно-західний сягатиме 5-20 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від 0° до -3°, а вдень від +1° до +6°. У Миколаєві вночі очікується заморозки від 0° до -2°, вдень — +4° до +6°. 

Також у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області додали, що фахівці гідрометеорологічного центру прогнозують налипання мокрого снігу та утворення снігового покриву 5-16 сантиметрів.

Крім цього, у південних областях очікується І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, 8 квітня, у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.

Раніше у Вознесенську та Південноукраїнську 6 квітня випав сніг. Водночас в деяких домогосподарствах вже встигла зацвісти вишня.

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики на Миколаївщині прогнозують заморозки до -3°C: вони можуть пошкодити ранньоквітучі дерева
Сильний мороз і шквальний вітер у Карпатах: рятувальники показали ситуацію у високогір’ї
Температурний рекорд дня: у Миколаєві 8 квітня стало найхолоднішим за 23 роки спостережень
Реклама

Читайте також:

новини

«Масштаби руйнувань на Херсонщині — жахливі і продовжують зростати щодня», — начальник ОВА

Світлана Іванченко
новини

Дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції

Аліна Квітко
новини

Близько 300 квартир пошкоджено у Миколаєві через нічну атаку, — райадміністрація

Аліса Мелік-Адамян
новини

Директор ДЖКХ Миколаєва відповів, чи залишить посаду через підозру у корупції на КП: «Розглядаю... Можливо»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році

Світлана Іванченко

Останні новини про: Прогноз погоди

Температурний рекорд дня: у Миколаєві 8 квітня стало найхолоднішим за 23 роки спостережень
Сильний мороз і шквальний вітер у Карпатах: рятувальники показали ситуацію у високогір’ї
Синоптики на Миколаївщині прогнозують заморозки до -3°C: вони можуть пошкодити ранньоквітучі дерева

Дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції

10 квітня Миколаїв атакували дронами

6 годин тому

Екоінспектори відзвітували про браконьєра, який виловив «7 особин» бичка на Одещині

Головне сьогодні