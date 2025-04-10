На Миколаївщині 11 квітня прогнозують мокрий сніг та ожеледицю

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У пʼятницю, 11 квітня, у Миколаївській області вночі та вранці очікується значний мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що вітер північно-західний сягатиме 5-20 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від 0° до -3°, а вдень від +1° до +6°. У Миколаєві вночі очікується заморозки від 0° до -2°, вдень — +4° до +6°.

Також у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області додали, що фахівці гідрометеорологічного центру прогнозують налипання мокрого снігу та утворення снігового покриву 5-16 сантиметрів.

Крім цього, у південних областях очікується І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, 8 квітня, у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.

Раніше у Вознесенську та Південноукраїнську 6 квітня випав сніг. Водночас в деяких домогосподарствах вже встигла зацвісти вишня.