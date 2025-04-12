Сили ППО знищили сім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною

Уламки «Шахеду» у Миколаєві, 10 квітня 2025 рік, фото «МикВісті»

У ніч на 12 квітня сили протиповітряної оборони знищили сім «Шахедів» у небі над Миколаївською областю.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.

Удар по Миколаєву 10 квітня

Перші вибухи у місті пролунали близько 02:45, коли росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Під час атаки у місті стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двох з яких госпіталізували у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу. Пошкоджень, як зазначала влада, зазнали 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля. Загалом через атаку вибуховою хвилею пошкоджено близько 300 квартир.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва.

Крім того, 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».