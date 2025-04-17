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Рейтинг заробітків: зампрокурора миколаївської облпрокуратури Фальченко серед лідерів за заощадженнями за рік

Перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко, фото: «НикВести»Перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко, фото: «НикВести»

Заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко на другому місці серед облпрокурорів за кількістю заощаджень, а одеський прокурор Ігор Домущей отримує одну з найбільших зарплат серед керівників обласних прокуратур України.

Про це йдеться у матеріалі «Слово і діло».

На першому місці за заощадженнями керівник прокуратури Чернівецької області Ковальський задекларував 1 мільйонів 846,9 тисячі гривень готівкою та на банківських рахунках.

Перший заступник керівника Миколаївської облпрокуратури Денис Фальченко задекларував 1 мільйон 353 тисяч гривень та 15,5 тисяч доларів. Більша частина суми – готівка.

Інфографіка Інфографіка "Слово і Діло"
Інфографіка Інфографіка "Слово і Діло"

А ось зарплата у нього скромніша за колег. За 2024 рік Денис Фальченко отримав – 1 мільйон 716 тисяч гривень зарплатні та посів у рейтингу 15 місце. Також Денис Фальченко отримав 943 тисячі 488 гривень пенсії та має криптовалюту на 557 тисяч 384 гривень.

Одеська обласна прокуратураКерівник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущей Фото: Одеська обласна прокуратура

Найвищу зарплатню, як пише «Слово і Діло», за минулий рік отримав Віктор Тимчук, який вже п’ять років очолює Волинську обласну прокуратуру. Він задекларував за 2024 рік 2 мільйони 002,9 тисячі гривень зарплати.

На другому місці керівник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущей, який задекларував заробітну плату за 2024 рік у розмірі 1,9 мільйона гривень, що становить приблизно 160 тисяч гривень щомісяця.

Нагадаємо, що колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман, засуджений до довічного ув'язнення за держзраду через співпрацю зі спецслужбами РФ, оскаржує свій вирок. Його справу перегляне Верховний суд.

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