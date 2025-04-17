До нового навчального року 75% одеських шкіл самостійно готуватимуть їжу для учнів

Відремонтований харчоблок одеській школі № 125. Фото: Геннадій Труханов

До початку нового навчального року 75% шкіл Одеси перейдуть на самостійне приготування їжі замість кейтерингової системи.

Про це під час сесії міської ради, 16 квітня, повідомила директорка департаменту освіти Олена Буйневич, передають «МикВісті».

Депутатка Ольга Квасніцька від партії «Слуга народу» розповіла, що її дитина відмовляється їсти страви, які привозять до школи через те, що після підігріву їжа стає несмачною.

— Моє дитина харчується в школі, але не їсть там майже нічого. Їжа несмачна, особливо пюре, яке просто розігрівають. Це даремно витрачені бюджетні кошти. Щоб діти їли, треба, щоб було смачно, а для цього мають працювати харчоблоки у школах, — сказала депутатка.

Директорка департаменту освіти підтвердила, що кейтеринг вимагає більше ресурсів і часу: продукти доводиться розігрівати, а не всюди є необхідне обладнання. Тому місто поступово відмовлятиметься від кейтерингової моделі.

— Із минулої сесії ще 16 шкіл почали самостійно готувати їжу. Плануємо, що до початку нового навчального року 75% закладів перейдуть на таку систему. Але є проблема — не вистачає кухарів. У багатьох школах є обладнання та харчоблоки, але немає працівників. Це співробітники організацій, які надають послугу харчування, тому напряму ми не можемо це вирішити, — пояснила Олена Буйневич.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Днями Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради замовило ремонт приміщення харчоблока та обідньої зали у ліцеї №10 за 11,5 мільйонів гривень.

А на ремонт харчоблока в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 мільйонів.