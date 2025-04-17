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На Херсонщині заявили про ризик закриття більше 60 шкіл через наказ МОН

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: особистий Telegram-каналНачальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: особистий Telegram-канал

На Херсонщині можуть закритися 64 зі 174 освітніх закладів через наказ Міносвіти, який запрацює з 1 вересня.

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

15 квітня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук проводила нараду щодо наказу МОН із керівниками обласних військових адміністрацій, представниками освітньої галузі тощо. Зокрема, обговорювали наказ Міністерства освіти і науки України № 1112, який має набути чинності з 1 вересня 2025 року.

На думку Олександра Продукіна таке рішення Міносвіти призведе до закриття 64 зі 174 працюючих освітніх закладів Херсонської області, з них 25 — школи, релоковані з тимчасово окупованих громад.

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«Цей документ фактично унеможливлює здобуття загальної середньої освіти дітьми з прифронтових і тимчасово окупованих громад за дистанційною формою навчання, ба більше, не дозволяє відновлювати навчання за партами для дітей, які проживають у безпечних громадах», — зазначив він.

На початку серпня 2024 року Міністерство освіти і науки України затвердило наказ № 1112 (Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні), скасувавши свій попередній наказ № 850. Саме цей документ визначає умови для повернення школярів до очного навчання в школах. Усі зміни буде впроваджено з 1 вересня 2025 року.

Зазначається, що для повернення до очної / змішаної освіти потрібно серед іншого наявність укриття в школі або на відстані не більше ніж 500 метрів від нього, а також матеріально-технічне забезпечення, достатнє для організації змішаного навчання. Крім того, для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської (крім тимчасово окупованих територій) областей — рішення влади щодо виведення учнів на очне навчання.

Дистанційні школи та класи все ще будуть продовжувати працювати. Однак наказ встановлює мінімальну наповнюваність дистанційного класу на рівні не менше 20 учнів.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній раді планують звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням відтермінувати на рік-два наказ Міністерства освіти, який зобов’язує дітей, переміщених через війну, з 1 вересня 2025 року навчатися очно у школах за місцем свого фактичного перебування.

Через цю норму Миколаївщина ризикує втратити частину освітньої субвенції, яка спрямовується до регіону, де дитина навчається очно. В результаті в області може виникнути масове скорочення вчителів, а частину шкіл доведеться закрити — особливо в деокупованих громадах, де кількість учнів і так мінімальна.

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