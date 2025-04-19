Екснардеп Царьов намагається через окупаційний суд переоформити на себе австрійський завод в Олешках

Олег Царьов, архівне фото «МикВісті»

Колишній народний депутат Олег Царьов, засуджений в Україні за сепаратизм і держзраду, намагається перереєструвати на себе майно на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Йдеться про виробничу будівлю та земельні ділянки в Олешках, де розташований картонний завод, судячи з усього, австрійської компанії «Дунапак-Україна», пише херсонське інтернет-видання «Мост».

Згідно з ухвалою так званого «Арбітражного суду Херсонської області», 19 лютого 2025 року окупаційне управління Росреєстру відмовило Олегу Царьову в державній реєстрації права власності. У відповідь він подав позов до незаконного суду, проте його заяву не прийняли через формальні помилки. Водночас до 20 травня Олег Царьов може повторно звернутися з виправленими документами.

Нагадаємо, що Олегу Царьову 55 років. Він відомий як проросійський політик і колишній депутат від Партії регіонів. Після Революції гідності втік до Росії, де веде антиукраїнську діяльність. Після початку повномасштабної війни, за даними слідства, він допомагав окупантам встановлювати владу на захоплених територіях. Проти нього порушено справи за колабораціонізм, державну зраду і посягання на територіальну цілісність України.

Скрин «Мост»

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року стало відомо про замах на колишнього українського нардепа-зрадника від «Партії регіонів» Олега Царьова.

Також повідомлялося, що за підготовку вибухів у Дніпропетровській області засуджений брат колишнього народного депутата-зрадника й одного з організаторів кремлівського проєкту «Новоросія» Олега Царьова.

Крім того, у квітні 2014 року у Миколаєві Олега Царьова побили, тоді він приїхав до міста, щоб відвідати постраждалих у сутичках між народним ополченням «За цілісність України» та учасниками проросійського мітингу біля пам'ятника героям-ольшанцям.