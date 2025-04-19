На Херсонщині запровадили режим світломаскування, фото: mykyivregion.com.ua

У Херсонській області з 21:00 до 5:00 діє спеціальний режим світломаскування. У цей період заборонено вмикати вуличне освітлення, а також освітлення в житлових будинках.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Закликаю громадян бути обачними й уважними у святкові дні, дотримуватися заборон і в разі загрози негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги», — зазначив він.

За даними херсонського інтернет-видання «Мост», до цього режим світломаскування діяв з 20:00.

Нагадаємо, що російські війська кожен день обстрілюють Херсонську область. Минулої доби, 18 квітня, росіяни з різних видів озброєння атакували 36 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали дев'ятеро людей.