Міноборони заперечило, що Україна підтримує мирний план США на 90%

Міністр оборони України Рустем Умєров, фото: ukrinform.ua

Міністерство оборони України спростувало інформацію видання New York Post про нібито 90% підтримку Києвом мирного плану, запропонованого колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться в коментарі відомства для Sky News.

Раніше NYP повідомило, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито заявив американським посадовцям про майже повну підтримку ініціативи, представленої держсекретарем США Марко Рубіо в Парижі. Однак у Міноборони наголосили, що не приймають політичних рішень і не можуть надавати «оцінки у відсотках».

«Ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня. Росія ж цю ініціативу не підтримала та продовжує щоденні удари по українських містах і критичній інфраструктурі. За таких умов важко говорити про якийсь діалог, тим більше в цифрах», — йдеться в заяві відомства.

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Українська сторона наголосила, що головним питанням залишається забезпечення реального та контрольованого припинення вогню. Міноборони запевнило, що Київ продовжує конструктивний діалог із США та залишається відданим меті припинити війну.

Раніше The New York Times писали, що попри завершення дії попереднього пакета допомоги Україні, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, у Білому домі та Конгресі США фактично не обговорюють нову підтримку.

Слід також нагадати, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп готовий припинити спроби стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо найближчими днями не буде чітких ознак можливості досягнення мирної угоди.

У Москві відреагували на заяву США, та заявили про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно». Там зазначили, що ознакою прогресу нібито стало дотримання Росією мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Водночас у Росії наголосили, що місячний мораторій на обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України завершився.