На Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня з пасками та гарячими обідами
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- Даріна Мельничук
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18:35, 20 квітня, 2025
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До Херсонської області на Великдень прибув потяг «Food Train». Цей потяг-кухня здатен готувати десятки тисяч порцій їжі в автономному режимі — навіть без електроенергії.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.
Він розповів, що потяг створили для того, аби допомогти людям у регіонах, де через війну пошкоджено логістику та енергетичну інфраструктуру. Проєкт реалізовано «Укрзалізницею» за підтримки The Howard G. Buffett Foundation.
«Цього разу «Food Train» доставив 1250 великодніх пасок і 2500 гарячих обідів для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у місцях тимчасового проживання», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня в Україну прибув Благодатний вогонь. Його зустріли прикордонники на пункті пропуску «Устилуг».
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