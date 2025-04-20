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На Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня з пасками та гарячими обідами

На Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня. Фото: Херсонська ОВАНа Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня. Скриншот з відео Херсонська ОВА

До Херсонської області на Великдень прибув потяг «Food Train». Цей потяг-кухня здатен готувати десятки тисяч порцій їжі в автономному режимі — навіть без електроенергії.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Він розповів, що потяг створили для того, аби допомогти людям у регіонах, де через війну пошкоджено логістику та енергетичну інфраструктуру.  Проєкт реалізовано «Укрзалізницею» за підтримки The Howard G. Buffett Foundation.

«Цього разу «Food Train» доставив 1250 великодніх пасок і 2500 гарячих обідів для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у місцях тимчасового проживання», — йдеться у повідомленні.

На Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня. Фото: Херсонська ОВАНа Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня. Скриншот з відео Херсонська ОВА
На Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня. Фото: Херсонська ОВАНа Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня. Скриншот з відео Херсонська ОВА
На Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня. Фото: Херсонська ОВАНа Великдень до Херсонщини прибув потяг-кухня. Скриншот з відео Херсонська ОВА

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня в Україну прибув Благодатний вогонь. Його зустріли прикордонники на пункті пропуску «Устилуг».

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