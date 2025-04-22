На правобережжі Херсонщини без світла залишаються 62 населених пункти

На правобережжі Херсонщини без світла залишаються 62 населені пункти. Фото: «МикВісті»

Через постійні російські обстріли на правобережжі Херсонщини без електропостачання залишаються 62 населені пункти.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час телемарафону «Єдині новини».

Кілька днів тому було пошкоджено важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечував електроенергією близько 7200 абонентів у дев’яти населених пунктах. Оскільки він знаходиться в зоні бойових дій, проведення ремонту наразі неможливе через небезпеку.

Попри складну ситуацію, енергетики змогли на вихідних відновити електропостачання в одному з мікрорайонів Херсона, який тривалий час був без світла. Робота була справді масштабною та складною.

Нагадаємо, що у вівторок, 22 квітня, російські війська обстріляли безпілотниками лікарну Херсоні. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.