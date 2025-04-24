У Миколаєві два світлофори оснастили кнопками для переходу на зелений

У Миколаєві на двох світлофорах встановили кнопки виклику зеленого світла. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві на двох світлофорах встановили кнопки виклику зеленого світла, під час натискання на яку заборонний червоний сигнал світлофора змінюється на дозвільний зелений.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Кнопки виклику зеленого світла з’явились на ділянках з інтенсивним рухом транспортних засобів, а саме: проспект Героїв України (зупинка «Ательє») та проспект Героїв України (зупинка «Плавальний басейн»).

Зазначається, що у момент натискання на кнопку світлофор отримує команду на ввімкнення «зеленого», яка опрацьовується протягом декількох секунд, тобто «червоний» для машин не ввімкнеться негайно, оскільки алгоритм світлофора передбачає мінімальний час пропуску транспортних засобів та необхідно зачекати деякий час для вмикання зеленого сигналу світлофора для пішоходів.

Пішоходів просять бути пильними та обережними.

У Миколаєві на двох світлофорах встановили кнопки виклику зеленого світла. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що на перетині вулиць 3 Слобідська та Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська, — прим.) встановлять світлофор. Наразі там є лише пішохідний перехід.

Світлофори під час відключень світла у Миколаєві

У жовтні 2024 року 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати без світла у Миколаєві. Їх вартість склала 4,9 мільйона гривень.

Зокрема, такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

У міській раді пояснили, що джерелами безперебійного живлення обладнають світлофори на перехрестях із найбільш жвавим дорожнім рухом. У випадку аварійного вимкнення електроенергії або блекаутів вони можуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.

Згодом стало відомо, що ще 31 світлофор планують обладнати джерелами безперебійного живлення у Миколаєві. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень світла.