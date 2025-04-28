У Ватикані 7 травня розпочнеться конклав для обрання нового Папи Римського, — Reuters

Кардинали римо-католицької церкви, фото: Getty Images

Римо-католицькі кардинали зберуться на таємний конклав у Ватикані 7 травня, щоб обрати нового Папу Римського.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на високопосадовця у Ватикані.

Рішення про дату було ухвалено на закритій зустрічі кардиналів після похорону Папи Франциска, що відбувся минулої суботи. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

У голосуванні візьмуть участь близько 135 кардиналів з різних країн світу, які мають право голосу, тобто є віком до 80 років. Вони обиратимуть нового главу церкви, яка об'єднує понад 1,4 мільярда вірян.

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Слід зазначити, що два попередні конклави у 2005 та 2013 роках завершилися всього за два дні.

Нагадаємо, що Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував звістку про смерть Папи Римського Франциска, наголосивши, що він молився за мир в Україні.

Також деякі ЗМІ повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

Як повідомлялось раніше, на церемонію прощання з Папою Римським приїхали чимало світових лідерів, зокрема колишній президент США Джо Байден та нинішній лідер країни Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, лідер Франції Емманюель Макрон, а також президенти Аргентини, Литви, Японії, Єврокомісії прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, його італійська колега Джорджія Мелоні та чимало інших.