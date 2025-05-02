Суд відправив під варту підозрювану в замаху на Стерненка

Нападниця на Сергія Стерненка, фото: Денис Булавін / hromadske

Шевченківський районний суд Києва 2 травня обрав запобіжний захід для Людмили Чимерської, яку підозрюють у нападі на активіста Сергія Стерненка. Жінку взяли під варту на два місяці — до 29 червня.

За даними обвинувачення, Стерненко отримав вогнепальне поранення в стегно, пише hromadske. Зазначається, що остаточний ступінь тяжкості ушкоджень поки не визначено. Прокуратура наполягала на арешті без можливості внесення застави.

Захист просив пом’якшення запобіжного заходу через серйозний стан здоров’я жінки. Адвокат заявив, що Людмилу Чимерську нібито завербували російські агенти, які, представляючись співробітниками СБУ, шантажували її і переконали в тому, що Стерненко нібито співпрацює з ФСБ.

Сама Чимерська розповіла, що тренувалася стріляти перед нападом, а зброю отримала від незнайомця на Борщагівці. Жінка також зазначила, що є особою з інвалідністю першої групи, тричі на тиждень проходить гемодіаліз, потребує трансплантації нирки і має вищу освіту.

Незважаючи на клопотання захисту, суд ухвалив рішення про арешт. У СІЗО Чимерській мають забезпечити регулярне проведення гемодіалізу за медичними показаннями.

Їй інкримінують державну зраду та замах на вбивство. На засіданні 2 травня розглядали справу саме за статтею про замах на вбивство.

Нагадаємо, що на активіста та колишнього голову одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка скоїли вдень 1 травня.

Згодом в соціальних мережах та YouTube опублікували запис з камери відеоспостереження із моментом замаху на Сергія Стерненка.