Фалько вважає, що занедбану будівлю суду у центрі Миколаєва треба продати: «Можливо з інвестиційними умовами»

Занедбана колишня будівля Центрального районного суду Миколаєва за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49. Фото: «МикВісті»

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що стару будівлю Центрального районного суду міста за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49 потрібно виставити на приватизацію.

Цей об'єкт можна продати з певними інвестиційними умовами, сказав він в ефірі телеканалу «Март».

— Моя особиста думка — треба приватизувати. Можливо з якимись інвестиційними умовами для того, щоб забудовник створив там щось дійсно цікаве, замість того, що там є зараз. Можливо, сама будівля не має цінності, але сама ділянка у центрі міста, можливо, для когось буде привабливою для того, щоб збудувати там якийсь об'єкт — можливо житловий, можливо адміністративний, — вважає Дмитро Фалько.

До цього депутати міської ради прийняли у власність Миколаєва стару будівлю Центрального районного суду міста за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49.

Занедбана колишня будівля Центрального районного суду Миколаєва за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49. Фото: «МикВісті» Занедбана колишня будівля Центрального районного суду Миколаєва за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49. Фото: «МикВісті» Занедбана колишня будівля Центрального районного суду Миколаєва за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49. Фото: «МикВісті»

Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проєкт рішення про приватизацію через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

В березні 2025 року в міськраді повідомили, що планують продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.