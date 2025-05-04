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У деокупованих громадах Херсонщини ще 7 шкіл хочуть перевести на змішану форму навчання

Кабінет в одній зі шкіл Миколаївської області, фото: «МикВісті»Кабінет в одній зі шкіл Миколаївської області, фото: «МикВісті»

З 1 вересня 2025 року ще сім шкіл у деокупованих громадах Херсонської області планують перевести на змішану форму навчання.

Це дозволить повернути до очного навчання понад 1400 дітей, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він додав, що з цієї кількості приблизно 380 учнів потребуватимуть підвезення до місць навчання. Тому місцева влада подала звернення з проханням розглянути можливість виділення державного фінансування для організації підвезення школярів.

Нагадаємо, у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.

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