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У Миколаєві навчають мінній безпеці

У Миколаєві провели захід з мінної безпеки, скриншот з відео ТРК МАРТУ Миколаєві провели захід з мінної безпеки, скриншот з відео ТРК МАРТ

У центрі Миколаєва відбувся навчальний захід з мінної безпеки, під час якого мешканцям розповідали, як розпізнавати небезпечні предмети та правильно діяти у разі виявлення вибухонебезпечних пристроїв. 

Захід організували представники гуманітарного штабу з питань розмінування, міжнародна організація «The HALO Trust» та Миколаївська міська рада, йдеться у сюжеті телеканалу «МАРТ».

Захід проходив у інтерактивному форматі: відвідувачі мали змогу спробувати себе в ролі сапера, дізнатися більше про процес розмінування, а також взяти участь в тематичних іграх та активностях. Локацією став Каштановий сквер.

— Нашим дітям, нашим громадянам, дорослим розказують про те, які бувають небезпечні військові прилади, як з ними поводитись, яким чином працюють наші рятівники і піротехніки для того, щоб знайти та знешкодити, — пояснив начальник управління з питань цивільного захисту Роман Возняк.

Миколаївці активно долучалися до заходу. Багато хто переконаний, що такі знання у нинішніх умовах — життєво необхідні.

— В наш час це дуже важливо, тому що не кожен знає, що робити в таких ситуаціях, — поділилася враженнями одна з учасниць.

Організатори планують проводити подібні заходи й на інших локаціях міста. Вони наголошують: знання правил поведінки у небезпечних ситуаціях можуть врятувати життя.

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Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині з початку вторгнення знищили понад 28 тисяч боєприпасів.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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