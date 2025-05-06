Ключові питання для розвитку регіону: на Миколаївщині відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад

на Миколаївщині відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА

У вівторок, 6 травня, в Миколаєві відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Захід пройшов у змішаному форматі — офлайн й онлайн.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

До обговорення нагальних питань регіону долучилися керівниця Офісу Конгресу Лілія Пашинна, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько.

Також приєдналися народний депутат України, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України Олексій Мовчан, заступник Міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов, представники Міністерства освіти і науки України, заступники начальника облвійськадміністрації та керівники структурних підрозділів, начальники РВА, голови громад, представники правоохоронних органів та медіа.

на Миколаївщині відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА на Миколаївщині відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА на Миколаївщині відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА

Розпочався Конгрес о 09:00 із загальнонаціональної хвилини мовчання на знак шани до загиблих захисників України. Після з вступними словами до присутніх звернулися представники Офісу Конгресу та обласної влади.

«Вітаю героїчну Миколаївщину! Команда Офісу покликана забезпечити комунікацію між державними органами та усіма громадами. Такі зустрічі у регіонах надихають робити ще більше. Ми чуємо громади та спільними зусиллями віднаходимо шляхи вирішення наболілих питань. Єднаймося заради Перемоги та розбудови нашої країни!», — зазначила Лілія Пашинна.

Своєю чергою очільник області наголосив на важливості взаємодії центральної влади з місцевими громадами задля ефективного вирішення проблем регіону.

«Миколаївщина продовжує бути активним учасником процесів державного управління, демонструючи відкритість до реформ і стратегію розвитку навіть в умовах воєнного часу», — сказав Віталій Кім.

Тож, протягом засідання обговорювались ключові питання для розвитку регіону, зокрема, корпоратизація комунальних підприємств, реформа шкільного харчування, цифровізація регіону та підготовка до ІІІ Міжнародного саміту міст та регіонів.

на Миколаївщині відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА на Миколаївщині відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА на Миколаївщині відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. Фото: Миколаївська ОВА

З приводу першого питання доповів заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України Олексій Мовчан. Він поінформував присутніх про основні зміни згідно закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

«Перш за все, слід сказати, що прийняли закон, аби наблизити наше законодавство про компанії та організації до стандартів ЄС та OECD. З 28 серпня 2025 року, після вступу закону в дію, в Україні більше не буде можливості створити нові комунальні підприємства. Така організаційно-правова форма ліквідовується. Опісля — лише господарські товариства: товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство. І ще один важливий момент для громад — перетворення діючих комунальних підприємств є необов’язковим, але бажаним», — зазначив Олексій Мовчан.

Крім того, серед головних тем Конгресу було озвучено питання реформи шкільного харчування, яку ще до повномасштабного вторгнення ініціювала Перша леді Олена Зеленська й яка у 2024-2025 навчальному році продовжує втілюватись у Миколаївській області. Результати впровадження нової стратегії в освітніх закладах представила директорка департаменту освіти і науки ОВА Алла Веліховська.

«Станом на квітень 2025 року гаряче харчування забезпечено у 274 навчальних закладах області. Це — 39422 учні, з них 83% харчуються безоплатно, 15% — сплачують батьки», — зауважила чиновниця.

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За її словами, особлива увага приділяється громадам, що постраждали від бойових дій — Снігурівській, Широківській, Первомайській. Саме там відновлення харчоблоків відбувається завдяки держпрограмам, міжнародним грантам та співпраці з волонтерами.

«Станом на початок квітня Миколаївська область подала 13 заявок на модернізацію харчоблоків коштом держсубвенції. Це один із найвищих показників серед регіонів України. Уряд уже затвердив фінансування для чотирьох шкіл Миколаївщини. Працюємо далі у цьому напрямку», — розповіла Алла Веліховська.

Тим часом стратегічні плани цифрового розвитку регіону, в тому числі впровадження освітньої платформи «Мрія» презентував заступник начальника ОВА з питань цифровізації Вʼячеслав Базаренко разом із фахівцями у сфері цифрових трансформацій.

«Хочу подякувати РВА та територіальним громадам за активну участь у створенні посад цифрових лідерів на місцях. Це питання було озвучено на засіданні минулого Конгресу й є позитивні результати. Відібрані 52 цифрових лідери, з них 22 вже активно включилися у роботу», — зазначив він.

Також директор департаменту економічного розвитку і регіональної політики ОВА Олександр Корольов доповів про участь делегації Миколаївщини на ІІІ Міжнародному саміті міст та регіонів. Направлено 8 листів-запрошень керівникам міст та регіонів партнерів, серед яких: міста Ольборг, Ікаст-Бранде, Вайле (Королівство Данія), Ганновер, земля Нижня Саксонія (Федеративна Республіка Німеччина), Сент-Гелієр (Бейлівік Джерсі, Британські острови), Треллеборг (Королівство Швеція) та Крістіансанн (Королівство Норвегія).

Крім того, було погоджено питання, які будуть винесені на основну частину засідання Конгресу, а також визначено склад делегації області.

На завершення відбулась сесія запитань і відповідей, де учасники змогли отримати роз’яснення та поставити актуальні запити.

Довідково. Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України — консультативно-дорадчий орган, створений 25 лютого 2021 року Указом Президента України № 73/2021. Його основною метою є сприяння ефективній взаємодії між центральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також завершення реформи децентралізації.

Нагадаємо, що у Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту серед юнаків «Вітрила Єдності».