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У приватному секторі Корабельного району Миколаєва хочуть відремонтувати один квартал дороги за ₴5,7 млн

Відремонтована дорога у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Відремонтована дорога у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У приватному секторі Корабельного району Миколаєва збираються капітально відремонтувати один квартал дороги. На це планують витратити 5,7 мільйона гривень. 

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради. 

Підрядник повинен буде до 31 грудня 2025 року капітально відремонтувати 3 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття по вулиці Тернопільській — від вулиці Єфросинії Зарницької (Лесі Українки) до вулиці Пшеницина.

Частина вулиці Тернопільської у Корабельному районі, яку планують відремонтувати. Скриншот з Google mapsЧастина вулиці Тернопільської у Корабельному районі, яку планують відремонтувати. Скриншот з Google maps

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 22 травня. 

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Нагадаємо, у 2024 році Миколаїв витратив 233 мільйони гривень на ремонт та утримання доріг і вдосконалення роботи дощової каналізації. З яких Корабельний район використав 49,4 мільйона гривень на капітальний та поточний ремонти доріг.

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