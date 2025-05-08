У приватному секторі Корабельного району Миколаєва хочуть відремонтувати один квартал дороги за ₴5,7 млн
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- Юлія Бойченко
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13:00, 08 травня, 2025
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У приватному секторі Корабельного району Миколаєва збираються капітально відремонтувати один квартал дороги. На це планують витратити 5,7 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».
Замовник робіт — Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради.
Підрядник повинен буде до 31 грудня 2025 року капітально відремонтувати 3 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття по вулиці Тернопільській — від вулиці Єфросинії Зарницької (Лесі Українки) до вулиці Пшеницина.
Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 22 травня.
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Нагадаємо, у 2024 році Миколаїв витратив 233 мільйони гривень на ремонт та утримання доріг і вдосконалення роботи дощової каналізації. З яких Корабельний район використав 49,4 мільйона гривень на капітальний та поточний ремонти доріг.
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