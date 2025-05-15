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Оголошено збір ідей до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської ОВА

  • 13:08, 15 травня, 2025

Оголошено збір ідей до проєкту Стратегії розвитку Миколаївської області. Ілюстративне фото з getty imagesОголошено збір ідей до проєкту Стратегії розвитку Миколаївської області. Ілюстративне фото з getty images

У регіоні розроблена та діє Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 2 (в редакції, затвердженій рішенням обласної ради від 1 травня 2025 року № 8, основним інструментом реалізації якої є План заходів з її реалізації, що здійснюється у два етапи.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації, наразі оголошено збір проєктних ідей до проєкту Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно.

На виконання статті 11 Закону України «Про засади державної регіональної політики», пункту 11 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 816, в області розпочато роботу щодо підготовки II етапу реалізації Стратегії, а саме: підготовки Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно в оновленій редакції.

«Запрошуємо усіх зацікавлених осіб (жителів області, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, установи та організації усіх форм власності тощо) долучитись до цього процесу та запропонувати ідеї проєктів, які дозволять реалізувати завдання Стратегії розвитку Миколаївської області у 2025-2027 роках та сприятимуть розвитку Миколаївщини», — йдеться у повідомленні.

Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди, відповідати принаймні одному конкретному завданню Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно (перелік завдань наведено у додатку 1).

Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.

Термін реалізації проєкту – не більше як 3 роки (з 2025 по 2027 роки).

Запропоновані ресурси, технічні та організаційні можливості для реалізації проєкту повинні бути реалістичними.

Проєктна ідея подається за формою згідно з додатком 2.

Проєктна ідея подається за формою згідно з додаткомПроєктна ідея подається за формою згідно з додатком
Проєктна ідея подається за формою згідно з додаткомПроєктна ідея подається за формою згідно з додатком
Проєктна ідея подається за формою згідно з додаткомПроєктна ідея подається за формою згідно з додатком

Заповнені форми проєктних ідей для опрацювання та узагальнення просимо надсилати в електронному вигляді департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласної військової адміністрації до 1 червня 2025 року на адресу електронної пошти: strateg.mk@gmail.com з приміткою «До Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області».

Усі подані проєктні ідеї будуть розглянуті, проаналізовані та пріоритезовані робочою групою з розроблення проєкту Плану заходів. Обґрунтовані проєктні ідеї будуть згруповані у технічні завдання та увійдуть до проєкту Плану заходів ІІ етапу реалізації Стратегії (2025-2027).

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Миколаївська обласна рада внесла зміни до Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

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