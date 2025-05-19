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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 15-річного хлопця

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 15-річного хлопця. Фото: Олександр ПрокудінЗ тимчасово окупованої Херсонщини повернули 15-річного хлопця. Фото: Олександр Прокудін

У понеділок, 19 травня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути 15-річного підлітка.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що 15-річний хлопець після смерті мами залишився жити з тіткою та дідусями на тимчасово окупованій Херсонщині, однак мріяв повернутися до батька на підконтрольну територію України. 

За словами Олександра Прокудіна, чоловік не міг самотужки повернути сина, тож звернувся по допомогу до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Завдяки їхній роботі та за участі Катару як країни-посередника, вдалося організувати повернення хлопця в межах ініціативи Президента України «Bring Kids Back».

«Сьогодні хлопець знову поруч із татом, він отримує всю необхідну медичну та психологічну допомогу», — додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.

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