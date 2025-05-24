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Україна готує третій етап повернення військовополонених, — Зеленський

Обмін полонених 24 травня, фото: СБУОбмін полонених 24 травня, фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський оголосив про продовження процесу обміну полоненими з Росією — у неділю відбудеться третій етап.

За словами глави держави, серед звільнених у суботу, 24 травня, переважно солдати та сержанти — переважна більшість зі складу Збройних Сил України. Також серед них є представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість військових потрапили в полон у Донецькій області, значна частина ще у 2022 році. Є також військові, захоплені на територіях Херсонської, Запорізької, Харківської областей та Луганщини.

Загалом за два дні обміну в Україну повернулися 697 полонених. Зеленський зазначив, що заплановано третій етап, мета якого — звільнити до тисячі українців.

Президент підкреслив, що звільнення всіх полонених залишається пріоритетним завданням, над яким працюють розвідка, дипломати та інші державні інституції.

Також Володимир Зеленський згадав про чергові російські обстріли Києва та інших міст, заявивши, що Росія щодня приносить нові трагедії та навмисно затягує війну. Він закликав міжнародних партнерів — США, країни Європи та інші держави — до рішучих дій у відповідь.

Президент наголосив, що Україна готова до будь-яких дипломатичних ініціатив, які дадуть реальний результат і гарантують безпеку. За його словами, саме Росія не демонструє готовності до миру, а наступний тиждень має стати часом посилення міжнародного тиску на агресора.

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