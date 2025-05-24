Нічна атака на Київ: 15 поранених, пошкоджені будинки у чотирьох районах

Наслідки російської атаки на Київ 24 травня, фото: Нацполіція

Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали 15 людей, пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському, Оболонському та Голосіївському районах.

Про це повідомила поліція Києва.

У Дніпровському районі уламок влучив у квартиру на пʼятому поверсі — постраждало подружжя 40 та 41 років.

У Соломʼянському районі уламки безпілотника спричинили пожежу в квартирі, постраждали семеро людей віком від 35 до 63 років.

В Оболонському районі пошкоджено чотири поверхи дев’ятиповерхівки, поранено пʼятеро осіб. У Голосіївському районі зафіксовано ще одного постраждалого.

Крім житла, пошкоджені торговельно-розважальний центр «Блокбастер Молл», навчальний заклад, котельня та вісім автомобілів.

Наслідки російської атаки на Київ 24 травня, фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Київ 24 травня, фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Київ 24 травня, фото: Нацполіція

Також російська армія чотири рази атакувала Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок удару було пошкоджено два приватні будинки.