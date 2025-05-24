Нічна атака на Київ: 15 поранених, пошкоджені будинки у чотирьох районах
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- Марія Хаміцевич
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13:06, 24 травня, 2025
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Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали 15 людей, пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському, Оболонському та Голосіївському районах.
Про це повідомила поліція Києва.
У Дніпровському районі уламок влучив у квартиру на пʼятому поверсі — постраждало подружжя 40 та 41 років.
У Соломʼянському районі уламки безпілотника спричинили пожежу в квартирі, постраждали семеро людей віком від 35 до 63 років.
В Оболонському районі пошкоджено чотири поверхи дев’ятиповерхівки, поранено пʼятеро осіб. У Голосіївському районі зафіксовано ще одного постраждалого.
Крім житла, пошкоджені торговельно-розважальний центр «Блокбастер Молл», навчальний заклад, котельня та вісім автомобілів.
Також російська армія чотири рази атакувала Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок удару було пошкоджено два приватні будинки.
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