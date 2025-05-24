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Зеленський після нічних обстрілів: Лише тиск на Росію змусить говорити про мир

Наслідки обстрілу Києва, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Києва, фото: ДСНС

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню, але ці ініціативи ігнорують.

Про це він написав у Telegram.

За словами Володимира Зеленського, кожна нова атака підтверджує: війну затягує Москва. Він нагадав, що Україна пропонувала як повне припинення вогню, так і обмеження атак у повітрі.

Президент підкреслив, що необхідно посилити тиск на Росію, щоб дипломатичний процес нарешті розпочався.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна очікує нових санкційних кроків від Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та інших партнерів.

Нещодавно Володимир Зеленський вже наголошував, що Росія досі не демонструє готовності завершити війну, тому необхідно посилювати тиск.

Також він заявляв, що Україна не боїться прямих переговорів із Росією і готова до зустрічі на рівні лідерів для вирішення ключових питань. Він наголосив, що Росія не повинна затягувати війну.

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