Зеленський: Росія не готова до припинення вогню, потрібен тиск з усіх боків
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- Марія Хаміцевич
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8:40, 22 травня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не демонструє готовності завершити війну, тому необхідно посилювати тиск.
Про це він сказав під час відеозвернення.
— На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати, — сказав Володимир Зеленський.
Він також наголосив, що Україна та її партнери мають продовжувати чинити тиск на Росію — військовий, економічний і політичний.
Також президент повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров доповів про роботу з партнерами щодо нового постачання зброї. Крім того, триває залучення інвестицій у виробництво озброєння всередині країни.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться прямих переговорів із Росією і готова до зустрічі на рівні лідерів для вирішення ключових питань. Він наголосив, що Росія не повинна затягувати війну.
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