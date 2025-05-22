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Зеленський: Росія не готова до припинення вогню, потрібен тиск з усіх боків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не демонструє готовності завершити війну, тому необхідно посилювати тиск.

Про це він сказав під час відеозвернення.

— На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати, — сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що Україна та її партнери мають продовжувати чинити тиск на Росію — військовий, економічний і політичний.

Також президент повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров доповів про роботу з партнерами щодо нового постачання зброї. Крім того, триває залучення інвестицій у виробництво озброєння всередині країни.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться прямих переговорів із Росією і готова до зустрічі на рівні лідерів для вирішення ключових питань. Він наголосив, що Росія не повинна затягувати війну.

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