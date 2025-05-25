Кім назвав нічний обстріл Миколаєва наймасованішою атакою за останні роки

Пошкоджена від обстрілів 25 травня багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

Удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки. Рятувальники досі шукають жінку, яка може бути під завалами багатоквартирного будинку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефір телеканалу ICTV

За його словами, наразі стабільно важкі дівчина з хлопцем 17 і 20 років, а також жінка 53 років, які постраждали внаслідок удару.

«Це наймасованіша атака за рік чи два по обласному центру. Пожежі були ліквідовані», — зазначає він.

Щодо цілей ударів, за словами Віталія Кіма, складається враження, що Росія користується застарілою інформацією.

«Зважаючи на цілі, які вони обирали, таке враження, що в них немає нових даних, тому що удари були по старим цілям, які неактуальні. Вони били по районам міста, де є підприємства, однак влучали в цивільні будинки, багатоквартирні. Це повторюється їх терористичні історії, коли вони просто беруть і засилають в місто «шахеди» чи ракети», — розповів Віталій Кім.