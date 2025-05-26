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У Херсоні відкрився перший центр життєстійкості

Центр життєстійкості у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВАЦентр життєстійкості у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВА

У Херсоні розпочав роботу перший центр життєстійкості — простір для надання психологічної та соціальної підтримки населенню.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що у центрі створено безпечні та комфортні умови. Відвідувачі можуть отримати консультації кваліфікованих психологів і соціальних працівників, долучитися до групових занять, тренінгів з підтримки ментального здоров’я, а також груп взаємопідтримки для людей із подібним досвідом.

«Центр відкритий для всіх — незалежно від віку, статі, статусу чи місця проживання. У Херсоні його вдалося облаштувати завдяки співпраці Херсонської ОВА, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Голопристанської МВА, ГУ Пенсійного фонду України у Херсонській області та регіонального відділення Фонду держмайна», — написав Олександр Прокудін.

За його словами, центр уже користується попитом серед місцевих жителів, які потребують підтримки у складні життєві моменти.

Центр життєстійкості у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВАЦентр життєстійкості у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВА
Центр життєстійкості у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВАЦентр життєстійкості у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВА
Центр життєстійкості у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВАЦентр життєстійкості у Херсоні. Скриншот з відео Херсонської ОВА

Нагадаємо, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту. 

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