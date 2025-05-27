В Україні вже збудували 15 підземних шкіл, до кінця року обіцяють відкрити ще понад 180

Укриття. Архівне фото «МикВісті»

В Україні побудували вже 15 підземних шкіл, до кінця року мають відкрити ще понад 180.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, до кінця цього року в Україні введуть в експлуатацію ще понад 180 підземних шкіл. Також він повідомив, що за два роки уряд виділив 14 мільярдів гривень на ремонт та будівництво укриттів у школах. Нині 80% українських шкіл мають укриття різного типу.

Також Денис Шмигаль розповів, що уряд виділив 2,8 мільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів. Прем’єр-міністр наголосив: це важливо для того, щоб мати можливість об’єднувати навчальний процес, збільшувати кількість учнів, покращувати якість та безпеку навчання.

«Це частина комплексної політики «Школа офлайн», мета якої — повернути дітей за шкільні парти, сотні тисяч наших дітей», — додав він.

Нагадаємо, що у травні у Миколаєві в мікрорайоні Соляні відновили ще одне укриття в дитячому садочку. Сховище може вмістити до 800 осіб.

Також нещодавно завершили ремонт ще одного захисного укриття в яслах-садку. Облаштоване приміщення розраховане на 150 дітей та вихователів і відповідає вимогам безпеки.