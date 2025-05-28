У Миколаєві змінили схеми автобусних маршрутів №46 та №48

Проспект Центральний у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві оновили схеми руху двох міських автобусних маршрутів, а для ще одного — визначили тимчасового перевізника.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні виконкому, у середу, 28 травня, пишуть «МикВісті».

Як зазначив начальник міського управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Олег Кукса, зміни стосуються маршрутів №46 «Площа Перемоги — кладовище (в/ч)» та №48 «вул. Ігоря Бедзая, 4 (Центральний ринок) — кладовище».

Зокрема, маршрут №46 курсуватиме за напрямком: площа Перемоги — вулиця Космонавтів — вулиця Троїцька — Баштанське шосе — кладовище (в/ч) та в зворотному напрямку. Протяжність маршруту — 12,5 кілометрів.

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Маршрут №48 пролягатиме: вулиця Ігоря Бедзая, 4 — вулиця Рюміна — проспект Центральний — проспект Богоявленський — проспект Миру — вулиці Космонавтів — Троїцька — Електронна — Янати — Казарського — Автомобільна — кладовище, а також в зворотному напрямку. Його довжина — 15,7 кілометрів.

Крім того, з 2 червня тимчасовим перевізником на маршруті №85 «Намив — залізничний вокзал «Миколаїв-Пасажирський» призначили ТОВ «Євротранстехсервіс».

Підприємство обслуговуватиме маршрут до проведення чергового конкурсу — орієнтовно до трьох місяців. Передбачається, що з перевізником укладуть тимчасовий договір.

Графік руху передбачає перевезення з 06:00 до 22:00. Міський автобусний маршрут № 85 курсує від вулиці Київська, 1, по вулицям Куротна — Євгенія Логінова — Індустріальна, провулок Суднозбиральників — вулиця Ковальська — проспект Богоявленський — вулиця Космонавтів — проспект Миру — вулиця Новозаводська, 5 та у зворотному напрямку.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївпастранс» запустило додаткові автобуси на маршрут № 81 з мікрорайону Намив до Ракетного Урочища.