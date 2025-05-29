З тимчасово окупованої Херсонщини повернули повнолітнього сироту, якого били росіяни

Повнолітнього сироту, якого били росіяни повернули з окупації. Ілюстраційне фото: Save Ukraine

У четвер, 29 травня, на підконтрольну територію України повернули двох повнолітніх жителів з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Обоє — з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, обидва пережили серйозні випробування. Один із хлопців знайшов у лісі патрони, після чого його побили російські військові та викрали просто під час уроку в школі. За тиждень до досягнення повноліття він отримав повістку в армію РФ.

«На щастя, цим українцям більше нічого не загрожує. Вони знаходяться у безпеці та отримують необхідну допомогу», — додав Олександр Прокудін.

Рятувальна операція стала можлива завдяки зусиллям організації Save Ukraine в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

Нагадаємо, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 11 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.