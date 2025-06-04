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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 4 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. І. Франка;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. 2 Маячний;
  • пров. Толстого;
  • вул. Коцюбинського;
  • вул. Льотчиків;
  • пров. Примський;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • вул. Богоявленський;
  • пров. Коцюбинського;
  • пров. Літній;
  • вул. Літня;
  • вул. Новаторів;
  • пров. Кришталевий;
  • вул. Адмірала Белінського;
  • вул. Кришталева;
  • пров. Зимовий;
  • пров. Колективний;
  • вул. Повстанська;
  • вул. Танкістів;
  • вул. Вільна;
  • пров. Шосейний;
  • пров. 1 Шосейний;
  • вул. Зенітників;
  • вул. Братська;
  • пров. 1 Молодіжний;
  • пров. Молодіжний;
  • пров. Вільний;
  • пров. Супутників;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Ю. Тютюнника;
  • пров. 2 Молодіжний;
  • пров. Вільний;
  • пров. М. Романовського;
  • пров. Олеся Гончара;
  • вул. Миколи Хвильового;
  • пров. 5 Інгульський;
  • вул. 5 Інгульська;
  • вул. Кругова;
  • пров. 6 Інгульський;
  • вул. 6 Інгульська;
  • Херсонське шосе.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Спаська;
  • вул. Плевневська;
  • вул. Алли Горської;
  • вул. Омеляновича-Павленка;
  • вул. А. Константінова;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Лінія;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. Космонавтів.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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