Ексчиновниць управління освіти Херсона підозрюють у розтраті майже ₴3,9 млн бюджетних коштів
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- Альона Коханчук
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15:12, 04 червня, 2025
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Прокуратура Херсона повідомила про підозру колишній заступниці керівника та головній бухгалтерці місцевого управління освіти. Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів на суму майже 3,9 мільйона гривень під час окупації міста влітку 2022 року.
Про це повідомили у прокуратурі Херсонщини.
За версією слідства, чиновниці підписали документи, за якими працівникам двох освітніх закладів незаконно нарахували премії. У результаті гроші були безпідставно виплачені з міського бюджету.
Одній із підозрюваних повідомили про підозру заочно — вона зараз перебуває за межами підконтрольної Україні території.
Справу розслідує поліція Херсонщини під процесуальним керівництвом прокуратури.
Раніше повідомлялося, що ц Херсоні правоохоронці підозрюють ексдиректорку школи у розтраті понад 2,4 мільйона гривень бюджетних коштів. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.
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