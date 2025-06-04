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За місяць миколаївці набрали в бюветах понад 8 млн літрів води

Люди набирають очищену воду у Миколаєві. Фото «МикВісті»Люди набирають очищену воду у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У травні мешканці Миколаєва набрали понад вісім мільйонів літрів безкоштовної очищеної води в бюветах, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». 

Як повідомили на підприємстві, з початку року містянам видали більше 44 мільйонів літрів.

Наразі у Миколаєві працюють 79 точок видачі в усіх районах міста. Їх обслуговують фахівці «Миколаївоблтеплоенерго». Зокрема, виконують регламентні роботи та контролюють якість води.

Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:

Нагадаємо, у Миколаївській області розпочали роботи з будівництва нового водогону, який забезпечуватиме миколаївців питною водою після майже трьох років її відсутності.

Раніше повідомлялось, що зекономлені 2,5 мільярда гривень на будівництві нового водогону для Миколаєва планують спрямувати на проєкти у містах Дніпропетровської та Одеської областей — будівництво водогонів та модернізацію водозабору. 

Читайте також статтю «МикВісті» «Вже набридло тягати ті баклажки». Чи отримає Миколаїв питну воду у 2025 році?».

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