Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 6 червня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Богоявленський;

вул. Г. Матуляка;

пр. Миру;

вул. 12 Поздовжня.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Відродження;

вул. Калинова;

вул. Горіхова;

вул. Срібляста;

вул. Волинська;

вул. Грушевського;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. Космонавтів.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.