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Операція «Павутина»: в СБУ показали відео всього шляху одного з FPV-дронів

Скриншот з відео Служби безпеки УкраїниСкриншот з відео Служби безпеки України

Служба безпеки України оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», на якому показано шляхх одного із FPV-дронів до моменту ураження російського літака.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Спецоперація «Павутина»

Спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

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