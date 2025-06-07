Операція «Павутина»: в СБУ показали відео всього шляху одного з FPV-дронів

Скриншот з відео Служби безпеки України

Служба безпеки України оприлюднила нове відео зі спецоперації «Павутина», на якому показано шляхх одного із FPV-дронів до моменту ураження російського літака.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.