У Миколаєві підозрюваного в побитті бабусі до смерті взяли під варту. Фото: Центральний районний суд

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід для 31-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжких травм своїй 78-річній бабусі. Жінка згодом померла в лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

За даними слідства, подія сталася 6 червня близько 17:00. Під час сварки з бабусею чоловік, перебуваючи під дією наркотиків, побив її руками та ногами. Внаслідок цього жінка отримала численні переломи та інші тяжкі тілесні ушкодження.

У суді зазначили, що чоловік раніше вже вчиняв насильство щодо членів родини. Підозрюваний виступив проти арешту, а його адвокат просив призначити домашній арешт. Втім суд не задовольнив це прохання.

Суддя Володимир Лященко вирішив залишити чоловіка під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 45-річного жителя села Лимани Миколаївського району засудили до 10 років в’язниці за умисне вбивство.